Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер зробив пропозицію щодо трансферу найкращого захисника сезону в Серії А

Олег Дідух — 26 травня 2026, 13:47
Інтер зробив пропозицію щодо трансферу найкращого захисника сезону в Серії А
Марко Палестра
Getty Images

Міланський Інтер зробив пропозицію Аталанті щодо трансферу правого захисника збірної Італії Марко Палестри.

Про це повідомляє Eurosport із посиланням на Corriere della Sera.

За їхньою інформацією, Інтер запропонував за 21-річного гравця 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Сезон-2025/26 Палестра провів у оренді в Кальярі та був визнаний найкращим захисником Серії А. В березні дебютував за збірну Італії.

Аталанта хотіла би зберегти Палестру в команді та зробити його однією з центральних фігур проєкту, проте втримати таланта буде непросто.

Інтер розглядає Палестру як потенційну заміну Дензелу Думфрісу, у контракті якого прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро. Нідерландцем цікавляться Ліверпуль і Барселона.

Втім, Інтер готовий придбати Палестру навіть якщо Думфріс у команді залишиться. Наставник чемпіонів Італії Крістіан Ківу вважає, що Палестру можна використовувати на обох флангах захисту, тому ігрової практики він отримуватиме достатньо.

Аталанта Інтер Мілан Марко Палестра

Інтер Мілан

Названо MVP сезону в Серії А
Серія А назвала найкращих гравця та тренера травня
Барселона відмовилася від боротьби за Бастоні
Баварія націлилася на захисника Інтера
Інтер узгодив новий контракт із головним тренером

Останні новини