Інтер зробив пропозицію щодо трансферу найкращого захисника сезону в Серії А

Міланський Інтер зробив пропозицію Аталанті щодо трансферу правого захисника збірної Італії Марко Палестри.

Про це повідомляє Eurosport із посиланням на Corriere della Sera.

За їхньою інформацією, Інтер запропонував за 21-річного гравця 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Сезон-2025/26 Палестра провів у оренді в Кальярі та був визнаний найкращим захисником Серії А. В березні дебютував за збірну Італії.

Аталанта хотіла би зберегти Палестру в команді та зробити його однією з центральних фігур проєкту, проте втримати таланта буде непросто.

Інтер розглядає Палестру як потенційну заміну Дензелу Думфрісу, у контракті якого прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро. Нідерландцем цікавляться Ліверпуль і Барселона.

Втім, Інтер готовий придбати Палестру навіть якщо Думфріс у команді залишиться. Наставник чемпіонів Італії Крістіан Ківу вважає, що Палестру можна використовувати на обох флангах захисту, тому ігрової практики він отримуватиме достатньо.