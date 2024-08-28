Як відбуватиметься жеребкування єврокубків за нового формату

Починаючи з сезону 2024/25, 36 клубів братимуть участь у новоствореній "ліговій" стадії (колишній груповий етап) Ліги чемпіонів УЄФА, що дасть можливість ще чотирьом командам позмагатися у головному клубному змаганні Європи.

За новим форматом, усі учасники зіграють вісім матчів з вісьмома різними командами, а не з трьома командами двічі, як це було раніше. Новий формат дасть вболівальникам більше конкурентних та збалансованих матчів на всіх рівнях протягом усього етапу ліги.

Щоб визначити вісім різних суперників, команди будуть посіяні в чотири кошики на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початку сезону (єдиним винятком є те, що володар титулу Ліги чемпіонів УЄФА завжди отримує перший номер посіву в кошику 1), тобто перемога у внутрішньому чемпіонаті не гарантує перший кошик, як це було раніше.

Потім кожна команда буде жеребкуватися з двома суперниками з кожної групи, один з яких буде грати вдома, а інший — на виїзді. Те саме стосується Ліги Європи УЄФА, тоді як у Лізі конференцій УЄФА кожна команда зустрінеться лише з шістьма суперниками, по одному з кожного з шести кошиків.

На стадії ліги команди не можуть зустрічатися з суперниками зі своєї країни й можуть зіграти в жеребкуванні максимум з двома командами з однієї країни.

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Усі команди дізнаються суперників через комп'ютер

Новий формат вимагає нової концепції жеребкування. Насправді, якщо застосувати стару концепцію жеребкування групового етапу до нового формату ліги, то знадобиться близько 1000 кульок, а на сцені буде щонайменше 36 чаш, що призведе до нестерпно тривалого жеребкування.

Усі 36 команд дізнаються своїх суперників через комп'ютер, який і проведе жеребкування. Для кожної команди, визначеної вручну, спеціальне автоматизоване програмне забезпечення випадковим чином визначить вісім суперників у чотирьох кошиках, які будуть показані на екрані в залі жеребкування і по телебаченню. Програма також визначить, які матчі відбудуться вдома, а які на виїзді.

Жеребкування розпочнеться з першого кошика, призначивши вісім суперників для всіх дев'яти команд, один за одним, і продовжиться з іншими в порядку спадання, поки всі команди не отримають своїх вісьмох суперників. Програмне забезпечення гарантує повну випадковість в рамках умов жеребкування, передбачених регламентом, гарантуючи при цьому, що жеребкування може бути завершене для всіх команд, не приводячи в жодному разі до тупикової ситуації.

Попри те, що команди будуть знати всіх своїх суперників до кінця жеребкування, список матчів із датами й часом початку буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги Європи УЄФА і Ліги конференцій УЄФА, які грають в одних і тих же містах.

Програмне забезпечення для жеребкування надає компанія AE Live. З моменту свого призначення у вересні 2023 року партнером усіх жеребкувань УЄФА вони розробили та протестували програмне забезпечення, інтегрувавши різні внутрішні та зовнішні механізми для перевірки та верифікації результатів.

Весь процес жеребкування був перевірений зовнішнім аудитором, компанією Ernst & Young, з особливою увагою до випадковості та дотримання правил жеребкування. Ernst & Young також забезпечить перевірку та контроль операцій ручного та цифрового жеребкування на місці.

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представить донецький Шахтар, а в Лізі Європи виступатиме київське Динамо. Крім того, теоретичні шанси подолати кваліфікацію Ліги конференцій зберігає Кривбас, який у першому матчі плейоф кваліфайна програв іспанському Бетісу (0:2).

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Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться 29 серпня, а Ліги Європи та Ліги конференцій — 30 числа останнього місяця літа.