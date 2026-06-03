Едерсон перейде в Манчестер Юнайтед уже цього літа

Півзахисник італійської Аталанти Едерсон перейде до англійського Манчестер Юнайтед вже у липні.

Про це повідомляє The Athletic.

Бразильський футболіст обійдеться манкуніанцям у 40,5 мільйонів євро фіксованої вартості та ще 4,5 мільйони євро у вигляді можливих бонусів.

Гравець погодив умови контракту до червня 2030 року з можливістю продовження ще на 12 місяців, а сам трансфер планують завершити на початку липня після проходження медичного огляду.

Перехід став можливим на тлі відходу з команди Каземіро, при цьому керівництво Манчестер Юнайтед на чолі з Майклом Карріком розглядає подальше підсилення півзахисту після виходу до наступного сезону Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Едерсон зіграв у 41 матчі, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. За даними Fotmob, бразилець зробив 135 захисних дій, посівши 22-у сходинку за вкладом в оборону серед півзахисників та 109-у – серед усіх гравців Серії А.

Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед прагнуло підписання нового контракту зі своїми зірковим атакувальним півзахисником Бруну Фернандешом.