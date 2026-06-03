Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Едерсон перейде в Манчестер Юнайтед уже цього літа

Володимир Слюсарь — 3 червня 2026, 07:52
Едерсон перейде в Манчестер Юнайтед уже цього літа
Едерсон
Getty Images

Півзахисник італійської Аталанти Едерсон перейде до англійського Манчестер Юнайтед вже у липні.

Про це повідомляє The Athletic.

Бразильський футболіст обійдеться манкуніанцям у 40,5 мільйонів євро фіксованої вартості та ще 4,5 мільйони євро у вигляді можливих бонусів.

Гравець погодив умови контракту до червня 2030 року з можливістю продовження ще на 12 місяців, а сам трансфер планують завершити на початку липня після проходження медичного огляду.

Перехід став можливим на тлі відходу з команди Каземіро, при цьому керівництво Манчестер Юнайтед на чолі з Майклом Карріком розглядає подальше підсилення півзахисту після виходу до наступного сезону Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Едерсон зіграв у 41 матчі, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. За даними Fotmob, бразилець зробив 135 захисних дій, посівши 22-у сходинку за вкладом в оборону серед півзахисників та 109-у – серед усіх гравців Серії А.

Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед прагнуло підписання нового контракту зі своїми зірковим атакувальним півзахисником Бруну Фернандешом.

Аталанта Едерсон Манчестер Юнайтед

Аталанта

Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Аталанти
Інтер зробив пропозицію щодо трансферу найкращого захисника сезону в Серії А
Саррі підпише контракт з Аталантою – Романо
Саррі відмовив Наполі заради іншого італійського клубу
Ювентус націлився на талановитого захисника збірної Італії

Останні новини