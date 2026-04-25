Подарунок для Барселони: Реал втратив перемогу над Бетісом у компенсований час

Матч між Бетісом та мадридським Реалом, який відбувся 24 квітня, відкрив програму 32-го туру іспанської Ла Ліги поточного сезону-2025/26.

Команди обмінялися результативними ударами. На 17-й хвилині Вінісіус Жуніор відкрив рахунок у зустрічі. Здавалось, що поєдинок йде до мінімальної перемоги "вершкових", якби не пізній гол від господарів. У компенсований до гри час "зелено-білі" врятувались від домашньої поразки.

Бетіс зробив розкішний подарунок для лідера Ла Ліги Барселони, позбавивши мадридців звитяги.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

32 тур, 24 квітня

Бетіс – Реал Мадрид 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 17 Вінісіус Жуніор, 1:1 – 90+4 Бельєрін

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" втратив двох провідних гравців до кінця цього сезону. Мова йде про центрального захисника Едера Мілітао та хавбека Арду Гюлера