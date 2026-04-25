Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Подарунок для Барселони: Реал втратив перемогу над Бетісом у компенсований час

Софія Кулай — 25 квітня 2026, 00:04
Ла Ліга 32-й тур

Матч між Бетісом та мадридським Реалом, який відбувся 24 квітня, відкрив програму 32-го туру іспанської Ла Ліги поточного сезону-2025/26.

Команди обмінялися результативними ударами. На 17-й хвилині Вінісіус Жуніор відкрив рахунок у зустрічі. Здавалось, що поєдинок йде до мінімальної перемоги "вершкових", якби не пізній гол від господарів. У компенсований до гри час "зелено-білі" врятувались від домашньої поразки.

Бетіс зробив розкішний подарунок для лідера Ла Ліги Барселони, позбавивши мадридців звитяги.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
32 тур, 24 квітня

Бетіс – Реал Мадрид 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 17 Вінісіус Жуніор, 1:1 – 90+4 Бельєрін

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" втратив двох провідних гравців до кінця цього сезону. Мова йде про центрального захисника Едера Мілітао та хавбека Арду Гюлера

Бетіс Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Реал Бетіс

Останні новини