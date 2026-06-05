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Інтер нічого не міг вдіяти, щоб його утримати: Ківу – про трансфер Дюмфріса до Реала

Микола Літвінов — 5 червня 2026, 16:02
Інтер нічого не міг вдіяти, щоб його утримати: Ківу – про трансфер Дюмфріса до Реала
Дензел Дюмфріс
Getty images

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився щодо інформації про трансфер правого захисника Дензела Дюмфріса до мадридського Реала.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Дензел зробив свою справу... У нього була викупна умова, і Інтер нічого не міг вдіяти, щоб його утримати. Ми маємо бути готовими до того, щоб знайти рішення, правильну альтернативу, і зрозуміти, що допоможе нам зробити якісний стрибок у майбутньому".

Напередодні стало відомо, що ключовий захисник міланського Інтера Дензел Дюмфріс погодився на перехід до команди "вершкових" та вже узгодив особисті умови контракту.

Нагадаємо, що Дензел, який потрапив у заявку збірної Нідерландів на ЧС-2026, виступає за міланський клуб із серпня 2021-го, коли перебрався із ПСВ. Відтоді провів за "нерадзуррі" 207 ігор (найбільше у кар'єрі), у яких відзначився 27 голами та 28 асистами. Разом із італійською командою завоював 8 титулів.

У сезоні-2025/26, який для нього може стати останнім у футболці Інтера, відіграв 28 матчів (5 м'ячів та 2 гольові передачі).

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