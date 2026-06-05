Англійські ЗМІ назвали ім’я гравця, за якого Перес готовий віддати 150 мільйонів

Гравцем, за якого президент мадридського Реала Флорентіно Перес готовий віддати 150 мільйонів євро у разі перемоги на президентських виборах у Реалі, є вінгер Баварії Майкл Олісе.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні Перес у рамках своєї передвиборної кампанії заявив, що, в разі своєї перемоги, наступного тижня направить 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав. При цьому Перес запевнив, що це не Майкл Олісе, не Жеремі Доку і не Ерлінг Голанд.

Проте The Telegraph стверджує, що мова йде саме про Олісе, який виступає за Баварію з літа 2024 року. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 150 мільйонів євро, контракт 24-річного гравця збірної Франції діє до літа 2029 року.

У поточному сезоні на рахунку Олісе 22 голи та 31 асист у 52 матчах за Баварію в усіх турнірах.