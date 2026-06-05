Авторитетне іспанське радіо назвало гравця, якого Перес планує підписати в Реал

Президент Реала Флорентіно Перес прагне підписати хавбека ПСЖ Вітінью.

Про це повідомляє Goal з посиланням на Cadena SER.

За інформацією джерела, допомогти оформити перехід може агент Жорже Мендеш, який є представником і самого гравця, і португальського фахівеця Жозе Моурінью, який найближчим часом очолить мадридський клуб.

У сезоні-2025/26 португальський півзахисник забив 7 голів та віддав 10 передач у 49 матчах. Його трансферна ціна за даними Transfermarkt становить 140 мільйонів євро.

Водночас англійські ЗМІ впевнені, що Реал хоче придбати вінгера Баварії Майкла Олісе.