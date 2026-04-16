Мбаппе встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе переписав історію Ліги чемпіонів, оновивши гольовий рекорд у виїзних матчах турніру за один сезон.

Про це повідомляє Opta.

Француз став першим гравцем, кому протягом кампанії вдалося забити десять голів на чужих стадіонах. Ювілейний м'яч він відправив у сітку воріт Мануеля Ноєра.

Форвард вивів "вершкових" уперед під час гри в Мюнхені, яку мадридці врешті решт програли (3:4). За сумою двох матчів Баварія виграла з рахунком 6:4, а Реал залишив турнір після чвертьфінальної стадії.

Що цікаво, Мбаппе оформив цей рекорд завдяки голам лише в чотирьох поєдинках. До того він оформив покер у ворота Олімпіакоса, зробив хеттрик проти Кайрата та дублем відзначився у грі з Бенфікою.

Загалом у нинішньому сезоні Кіліан забив 15 голів у Лізі чемпіонів. Наразі він є найкращим бомбардиром, а найближчий переслідувач Гаррі Кейн відстає на три м'ячі.