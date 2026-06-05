Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисника збірної Хорватії запропонували керівництву Реала – ЗМІ

Софія Кулай — 5 червня 2026, 12:05
Захисника збірної Хорватії запропонували керівництву Реала – ЗМІ
Йошко Гвардіол
instagram.com/josko_gvardiol

Представники зіркового захисника Манчестер Сіті Йошко Гвардіола запропонували свого гравця мадридському Реалу.

Про це повідомляє AS.

В іспанській команді не проти підписання хорватського центрбека. Керівництво "вершкових" готове викласти за Йошко солідні гроші. Сам футболіст також зацікавлений у своєму трансфері у "Королівський клуб".

Однак "палки у колеса" може вставити МанСіті, який не хоче відпускати ключового оборонця.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро. Контракт Гвардіола з "містянами" спливає 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що Йошко виступає за англійський клуб із літа 2023-го, провівши у футболці колективу 122 поєдинки (13 голів та 10 асистів).

Раніше повідомлялося про зацікавленість у Гвардіолі зі сторони мюнхенської Баварії.

Додамо, що захисник поїде на чемпіонат світу-2026 у складі збірної Хорватії.

Читайте також :
Гравець рівня Роналду чи Кака: Перес анонсував найбільший трансфер в історії Реала та спростував перехід Голанда
Манчестер Сіті Реал Мадрид Йошко Гвардіол

Йошко Гвардіол

Баварія націлилася на зіркового захисника Манчестер Сіті
Лідер Ман Сіті після важкої травми засвітився у соцмережах з новою коханою
Манчестер Сіті відкликав свого захисника з оренди у Вотфорді через травму Гвардіола
Манчестер Сіті ризикує до кінця сезону втратити основного центрального захисника
Гвардіола про ситуацію з травмами, – Ви бачили сьогодні лаву запасних? У нас немає гравців

Останні новини