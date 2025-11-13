Українська правда
Збірні України та Франції визначилися з комплектами форми на матч кваліфікації ЧС-2026

Володимир Варуха — 13 листопада 2025, 12:58
Національна збірна України визначилася з ігровими комплектами на матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Українці вийдуть на поле у своїй традиційній жовтій формі. Голкіпер команди зіграє в зеленому комплекті. У свою чергу, господарі поля – збірна Франції – проведуть матч у синьому.

Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.

