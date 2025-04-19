Воротар Айнтрахта зазнав важкої травми та пропустить залишок сезону

Воротар Айнтрахта Кауан Сантос зазнав травми у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема та не зможе допомогти своїй команді до завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба франкфуртського клубу.

22-річний голкіпер порвав хрестоподібну зв'язку коліна, через що буде недоступним щонайменше пів року.

Doppeltes Verletzungspech beim Spiel gegen die Spurs 🤕



Torhüter @KauSanttos18 hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Bei den ausführlichen Untersuchungen am heutigen Nachmittag wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert, der den 22-Jährigen zu einer längeren Pause zwingt.… pic.twitter.com/7pTYM8qmq3 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 18, 2025

Також ушкодження в матчі зі "шпорами" зазнав Маріо Гетце, який пошкодив м'яз стегна, але строки його відновлення наразі невідомі.

У сезоні-2024/25 Сантос зіграв 14 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів, тричі зберігши свої ворота у недоторканності. На рахунку Гетце 5+3 за системою "гол+пас" у 35 матчах за "орлів".

Раніше повідомлялось про інтерес Айнтрахта до півзахисника Реала.