Воротар Айнтрахта зазнав важкої травми та пропустить залишок сезону
Кауан Сантос
Айнтрахт Франкфурт
Воротар Айнтрахта Кауан Сантос зазнав травми у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема та не зможе допомогти своїй команді до завершення сезону.
Про це повідомляє пресслужба франкфуртського клубу.
22-річний голкіпер порвав хрестоподібну зв'язку коліна, через що буде недоступним щонайменше пів року.
Також ушкодження в матчі зі "шпорами" зазнав Маріо Гетце, який пошкодив м'яз стегна, але строки його відновлення наразі невідомі.
У сезоні-2024/25 Сантос зіграв 14 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів, тричі зберігши свої ворота у недоторканності. На рахунку Гетце 5+3 за системою "гол+пас" у 35 матчах за "орлів".
Раніше повідомлялось про інтерес Айнтрахта до півзахисника Реала.