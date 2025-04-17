Талановитий півзахисник Реала зацікавив низку клубів з топових чемпіонатів

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер, який влітку може залишити "вершкових", потрапив до сфери інтересів низки клубів з топових чемпіонатів.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, щонайменше 10 команд стежать за ситуацією, а саме: Байєр Леверкузен, РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт, Мілан, Інтер, Севілья, Реал Сосьєдад, Астон Вілла, Арсенал і Ліверпуль.

У поточному сезоні півзахисник отримав мало ігрового часу. У 21-му матчі Ла Ліги футболіст зіграв 774 хвилини. У Лізі Чемпіонів він виходив на 142 хвилини в 7-ми матчах.

Раніше сам 20-річний турецький футболіст провів особисту бесіду із Флорентіно Пересом, під час якої заявив, що залишить клуб за умови, якщо команду продовжить тренувати Карло Анчелотті.