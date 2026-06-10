Останній шанс Роналду, цікава збірна Колумбії, екзотичні Узбекистан та ДР Конго. Прев’ю ЧС-2026. Група K

Група K – одна з груп, де внаслідок жеребкування ми отримали дві сильні збірні, а також двох відвертих аутсайдерів, але тим цікавіше.

Збірні Португалії та Колумбії поборються за перші два місця, однак можуть нашкодити один одному в разі нічиї, адже Узбекистан і ДР Конго не приїхали відбивати номер на мундіаль, а також можуть зачепитися за кваліфікацію у плейоф через 3 місце.

Нижче – детальний розбір кожної з чотирьох збірних від Чемпіона. Стиль гри, тренери, лідери і все-все, що вам потрібно знати перед стартом ЧС.

Збірна Португалії

Хто такі?

Європейські бразильці вдев'яте в історії змагатимуться на мундіалі і "селесао", як ніколи сильні. Єдина медаль чемпіонатів світу Португалією була здобута ще на дебютній першості в 1966 році.

Ця команда об'єднана навколо однієї особистості і це звичайно Кріштіану Роналду. 5-разовий власник Золотого м'яча поїде на вже шостий для себе ЧС (до нього Португалія грала на мундіалі лише тричі). Немає сумнівів, що для сімки "селесао" це останній шанс завоювати найпрестижніший титул у футболі.

У цьому столітті португальці вперше виграли чемпіонат Європи, двічі завоювали титул Ліги Націй та спробують замахнутись на нове вершину вже в США, Канаді та Мексиці.

Як вийшли на ЧС-2026?

Не так впевнено, як могли б. У квартеті з Ірландією, Угорщиною та Вірменією "селесао" виграли перші три гри, після чого розписали мирову з Угорщиною та зазнали поразки від Ірландії.

Усе вирішувалось в останньому турі з Вірменією, де португальці знищили суперника з рахунком 9:1.

Найкращим бомбардиром відбіркового етапу для збірної Португалії став Кріштіану Роналду, хоч і зі скромними для нього 5 голами.

Як грають?

Найбільшою перевагою португальської команди є велика варіативність, яку можуть запропонувати гравці. Необхідно зіграти першим номером і шукати ключі до щільної оборони суперника? У них є Бруну Фернандеш, Бернардо Сілва та Жоау Фелікс.

Сильний суперник і потрібні швидкі вінгери для контратакувальної гри? Рафаель Леау та Франсішку Консейсау одні з найталановитіших гравців Серії А.

Центр поля це окремий вид мистецтва, окрім вже зазначених хавбеків тут панує пара з ПСЖ Вітінья-Жоау Невеш. Ці двоє мають за спиною дві поспіль Ліги чемпіонів, безліч інших трофеїв у Парижі та успіх на рівні Ліги Націй.

Ще одним великим універсалом є Жоау Канселу. Крайній захисник взимку повернувся до Європи та допоміг Барселоні виграти чемпіонат Іспанії. Колишній гравець Манчестер Сіті, Ювентуса, Баварії та Інтера може закрити обидва фланги захисту, хоча радше за все виступатиме справа, тому що зліва грає один з найкращих фуллбеків сучасності.

Звісно мова про Нуну Мендеша, який є ключовою фігурою в ПСЖ та збірній Португалії протягом останніх кількох років, його вклад в успіхи обох команд є не меншим за того ж Роналду, який гратиме на вістрі атаки.

Хто тренер?

Роберто Мартінес зробив собі ім'я тренуючи англійські клуби, особливо успішним був його проєкт у Евертоні, звідки його покликали тренувати "золоте" покоління збірної Бельгії.

Щоправда, період на чолі "червоних дияволів" не можна назвати надто успішним. Третє місце на чемпіонаті світу-2018, а потім виліт з групи на мундіалі 2022 року і відхід з команди. Не цього очікувала команда з Тібо Куртуа, Кевіном Де Брейне, Еденом Азаром та Ромелу Лукаку в складі.

Місце Мартінеса можна було б назвати хитким, адже навіть після виграної Ліги Націй ширились чутки про його можливу відставку, однак після призначення його головного конкурента, Жозе Моурінью, в Реал Мадрид португальські функціонери ще раз переглянуть контракт іспанського фахівця саме за підсумками чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці.

Орієнтовний склад

Як ми вже й казали – португальці варіативні, але деякі гравці мають залізне місце в основі. Серед них лінія захисту та півзахисту, а саме Діогу Кошта, Жоау Канселоу, Гонсалу Інасіу, Нуно Мендеш, а також Вітінья Жоау Невеш та Бруну Фернандеш.

У нападі ж Мартінес може підлаштовуватись під суперника і з перших хвилин випускати і Бернарду Сілву або Консейсау, і Леау або Фенікса, а також підсилити гру може Педру Нету.

Ось з форвардом варіанти лише два – Гонсалу Рамош та Кріштіану Роналду, але в разі 100% готовності 41-річного КріРо гратиме саме він.

One to watch

Ну і на прощання Роналду з великим футболом спостерігатиме увесь світ. Можливо Кріштіану дотягне ще сезон, щоб встановити планку в 1000 забитих м'ячів за кар'єру, однак побачити легендарну "сімку" на домашньому мундіалі 2030 року в якості гравця буде дивом.

У кар'єрі португальця не було жодного яскравого чемпіонату світу, жодної золотої бутси та й він не входить у топ-10 найкращих бомбардирів турніру, але перемога на цьому мундіалі перекреслить усі невдачі, що спіткали його протягом цих 20 років.

Бонус

Гравці збірної Португалії гратимуть не лише за себе, свій народ та прапор – майже рік тому у автокатастрофі загинув нападник "селесао" Діогу Жота і в пам'ять про нього португальці спробують зробити все від себе залежне, щоб пройти якомога далі на ЧС-2026.

"Іноді потрібно за щось триматися, щоб отримати додаткову силу. Це буде однією з речей, які можуть дати нам цю додаткову силу в певні моменти та допомогти нам дістатися туди, куди ми хочемо", – сказав близький друг Жоти Рубен Невеш.

Прогноз Чемпіона

Збірна Португалії виграє свою групу та зуміє пробити до чвертьфіналу турніру, однак півфінал світової першості "селесао" не підкориться.

Збірна Колумбії

Хто такі?

Важко бути знаковою збірної в Південній Америці, коли вже є Бразилія, Аргентина, Уругвай. Однак Колумбія, будучи другою за населенням та четвертою за розміром державою Південної Америки виховала міцне покоління, що готове перевершувати попередників.

У 2024-му колумбійці вийшли у фінал Копа Америка, де поступились чинному чемпіону світу Аргентині. Перемагали на континентальній першості "кавники" лише раз – у 2001 році, а найкращим досягненням на мундіалях був вихід у чвертьфінал у 2014 році. Після цього ще була 1/8 на ЧС-2018, а ось на останній чемпіонат світу в Катарі колумбійці не виступали.

На чемпіонатах світу збірна Колумбії найбільше запам'ятовувалась яскравими формами та перформансами Рене Ігіти та Карлоса Вальдеррами.

Як вийшли на ЧС-2026?

Збірна Колумбії була однією з країн, що впевнено пройшли по кваліфікації Південної Америки.

"Кавники" набрали 28 очок і посіли третє місце, відставши на один заліковий пункт від Еквадору.

Але треба зауважити, що так само 28 очок мають й команди Уругваю, Бразилії та Парагваю, тобто щільність результатів була неймовірною. Колумбійці ж опинились вище через кращу різницю голів.

Взагалі Колумбія стала другою після Аргентини за кількістю забитих м'ячів – 28 проти 31 в переможців відбіркового етапу.

Як грають?

Найкраща оборона – це атака. Збірна Колумбії хоч і забиває багато, але й пропускає теж чимало (другі за цим показником серед тих, хто пройшов на ЧС-2026 від Південної Америки).

Чимало вікових гравців та не зірковий захист і воротар формують не дуже збалансовану збірну, де основні зірки концентруються біля воріт суперників.

Головним диригентом команди має стати вже легендарний для Колумбії Хамес Родрігес. Найкращий бомбардир ЧС-2014 хоч і не такий помітний як Кріштіану Роналду або Ліонель Мессі також може провести свій Last Dance саме в США, Мексиці та Канаді.

На його навички плеймейкера покладається зірковий вінгер Луїс Діас, їх пара була залучена в 17 з 28 голів у відбірковому етапі і саме їх форма визначить те, наскільки успішно виступить Колумбія на мундіалі.

Хто тренер?

Нестор Лоренсо, який очолює збірну Колумбії, їде на свій вже п'ятий чемпіонат світу, але перший в якості головного тренера.

У 1990-му він виступав за збірну Аргентини, а потім був асистентом Хосе Пекермана, який возив на мундіаль Аргентину у 2006 році та Колумбію у 2014 та 2018 роках.

Лоренсо є послідовником Пекермана і найкращі результати колумбійської національної команди можуть пов'язуватись з його ім'я не лише, як асистента великого тренера.

Орієнтовний склад

Колумбійці гратимуть за схемою 4-2-3-1, де Річард Ріос та Джефферсон Лерма гратимуть ближче до центральних захисників, а Хамес Родрігес на позиції "10" спробує нагадати всім магію чемпіонату світу-2014.

One to watch

І хоча Хамес є найбільш впізнаваним гравцем, головною зіркою цієї збірної Колумбії є Луїс Діас, який у тріо з Гаррі Кейном та Майклом Олісе створили найбільш грізне атакувальне тріо цього сезону.

Ми точно можемо очікувати на кілька голів у виконанні вінгера Баварії, а можливо до них додасться ще й кілька асистів на найкращого бомбардира чемпіонату Португалії Луїса Суареса.

Бонус

Тут ми не могли вас залишити без легендарного удару скорпіоном, що стався понад 30 років тому.

Прогноз Чемпіона

Колумбійці зможуть кваліфікуватись до 1/16, однак на них чекає виліт вже на першій стадії плейоф.

Збірна Узбекистану

Хто такі?

Збірна Узбекистану з футболу почала свій шлях на міжнародній арені лише після розпаду СРСР.

Уже на першому для себе великому турнірі, Азійських іграх-1994, узбеки зуміли стати чемпіонами. Тоді цей турнір був престижнішим, адже лише з 2002 року відбулась зміна регламенту і на змаганнях почали брати участь молодіжні збірні.

Щоправда, на цьому успіхи національної команди завершуються. Найкращим результатом на Кубку Азії був півфінал 2011 року та кілька чвертьфіналів, зокрема й на останніх змаганнях, що відбулись у 2023 році.

Як вийшли на ЧС-2026?

Тут допомогла реформа Інфантіно та розширення чемпіонату світу до 48 команд. Азія отримала додаткові місця на мундіалі і цим скористалась узбецька національна команда.

Стартувавши з 2 етапу відборів Узбекистан спочатку посів друге місце у квартеті з Іраном, Туркменістаном та Гонконгом.

У наступній стадії узбеки знову поступились Ірану, але з другого місця гарантували собі пряму путівку на мундіаль.

Збірна Узбекистану є однією з чотирьох країн, що дебютують на чемпіонаті світу і багато завдячуючи…

Як грають?

…новому поколінню футболістів. Так так, в Узбекистану виросли талановиті гравці, що виступають у європейських клубах на найвищому рівні.

Узбеки грають за схемою в три центральних захисники, де крайні оборонці виконують функцію латералів.

Запровадив цю систему ще у 2021 році словенський наставник Сречко Катанець і вона виявилась доволі ефективною.

Збірна Узбекистану витискає максимум зі своїх найкращих гравців, маючи власний малюнок гри.

Зрозуміло, що на мундіалі ми бачитимемо в основному гру від оборони та спроби грати через центрального форварда Ельдора Шомуродова, який зробив собі ім'я в Європі і є великою надією для узбецьких вболівальників.

Хто тренер?

Володар Золотого м'яча Фабіо Каннаваро має не таку яскраву тренерську кар'єру, як ігрову, але у 2025-му році саме він став керувати збірною Узбекистану і досяг найбільшого їх успіху в історії.

Італійський фахівець не вигадував велосипед, а продовжив і розвинув напрацювання попередника.

Наразі Каннаваро-тренер це радше лише статус, реальних результатів він не приносив у жодному з клубів, де працював, але бодай одна перемога на чемпіонаті світу зробить з нього національного героя.

Орієнтовний склад

Як ми вже й писали, Узбекистан гратиме в 3 центральних захисники, а головною надією в нападі буде Шомуродов, а також Аббосбек Файзуллаєв. Обидва нападники представляють турецький Істанбул.

One to watch

Звичайно попри успіхи Елдора Шомуродова в Ромі, Дженоа та інших клубах Серії А, головною зіркою команди є Абдукодір Хусанов, який зумів дуже швидко побудувати успішну європейську кар'єру, та навіть завоювати свої перші титули.

Ще у 2023 році Хусанов грав за білоруський Енергетик, а у 2025-му з Ланса переходив до Манчестер Сіті за космічні 40 млн євро.

Саме на Хусанова найбільше надій у тріо центральних оборонців, що утримуватимуть нулі за будь-яку ціну..

Прогноз Чемпіона

Навряд збірна Узбекистану приїжджає з великими надіями на плейоф, а головна їх боротьба буде з ДР Конго за третє місце, однак наш прогноз – 4 місце та виліт з турніру.

Збірна ДР Конго

Хто такі?

Збірна Демократичної Республіки Конго вже давно не відчувала смаку чемпіонату світу, а саме з 1974 року. Десь у той період конголезці і були на піку своєї сили.

У 1968 та 1974 роках ДР Конго вигравали свої єдині Кубки Африки, після чого жодного разу не виходили у фінал турніру.

Що цікаво цю національну команду українські вболівальники напевно знають через колишнього форварда Динамо Дьємерсі Мбокані, який є найкращим бомбардиром в історії збірної.

Сам Мбокані завершив кар'єру на міжнародному рівні у 2022 році, так і не побувавши на чемпіонаті світу.

Як вийшли на ЧС-2026?

Тут також потрібно дякувати Джанні Інфантіно. У групі з Сенегалом ДР Конго посіло друге місце, відставши всього на 2 очки, однак цей результат дозволив їм зіграти у плейоф за вихід до ще одного раунду плейоф.

У першому мінітурнірі конголезці мінімально обіграли Камерун та збірну Нігерії по пенальті, а потім на них чекав ще інтерконтинентальний плейоф. У єдиній для себе грі проти Ямайки на 100-й хвилині додаткового часу збірна Конго виборола путівку на мундіаль.

Як грають?

"Леопарди" доволі варіативні, адже можуть грати, як за схемою 4-2-3-1 з широкими флангами, так і компактніше 4-1-4-1.

У товариських матчах напередодні ЧС конголезці грали, як у два форварди, так і з одним, інколи команда може переформатуватись на гру в 3 центральних захисники.

Можна напевно сказати, що на кожен матч збірна ДР Конго буде дивувати і якщо проти Португалії і Колумбії ми побачимо закритий футбол і мінімум гостроти, то вже проти Узбекистану зіркові нападники зможуть проявити себе у всій красі.

Хто тренер?

Себастьян Десабре, якого конголезькі вболівальники іноді називають "Папа Себа", очолив збірну ДР Конго 4 роки тому, маючи за плечима величезний досвід роботи з африканськими командами та збірними в Уганді, Єгипті, Марокко, Тунісі, Анголі, Кот-д'Івуарі та Камеруні.

Самі гравці дуже поважають та люблять французького наставника, заявляючи, що попри всі нововведення, які Десабре приніс тактичні, головною його заслугою є те, що він згуртував команду та зробив її єдинм цілим.

Орієнтовний склад

Ми вважаємо, що збірна ДР Конго гратиме в 4 центральних захисники з перших хвилин, маючи міцний центр поля, що допомагатиме в першу чергу не пропустити.

One to watch

Головною зіркою команди є Йоан Вісса, який вже давно за статусом переплюнув навіть досягнення Мбокані.

Конголезький нападник з 2021 по 2025 рік провів чудовий етап кар'єри в Брентфорді, будучи одним з найяскравіших атакувальних гравців АПЛ. Влітку 2025-го гравець перебрався до Ньюкасла, де вже дебютував у Лізі чемпіонів, та навіть відзначився у ворота ПСВ.

Прогноз Чемпіона

На нашу думку, ДР Конго виявиться сильнішим за Узбекистан і посяде третє місце в групі, але для виходу в плейоф цього буде замало.