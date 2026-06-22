Легенда Барселони назвав найкращий матч Мессі в кар'єрі

Колишній капітан і тренер Барселони Хаві згадав часи виступів разом із Ліонелем Мессі, назвавши найкращий перформанс аргентинця в кар'єрі.

Його слова передає The Athletic.

Іспанець виділив гру 8-разового володаря "Золотого м'яча" у півфіналі Ліги чемпіонів-2010/11 проти Реала. У тому поєдинку зірковий футболіст оформив переможний дубль.

"Є багато виступів Мессі, які закарбувалися в моїй пам'яті, але якщо довелося б обрати один, то це був би півфінал Ліги чемпіонів проти Реала у 2011 році. Це був перший матч на Сантьяго Бернабеу. Жозе Моурінью наказав залишити високу траву на полі. Ми бачили, що вони грали на нульову нічию. Лео забив перший гол, а потім здійснив цей забіг у стилі Марадони, обводячи суперників одного за одним.

Він залишився сам проти Лассани Діарра, проти Хабі Алонсо, проти Рауля Альбіоля, проти Серхіо Рамоса – і зумів обіграти їх усіх. Того дня ми майже не грали у футбол. Нічого особливого не відбувалося. А потім з'явився Мессі. Саме це він умів робити. Наша командна гра могла давати збій, але у нас був козир – найкращий футболіст в історії. Мессі вигравав для нас матчі практично самотужки", – заявив Хаві.