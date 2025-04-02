Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гол Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини

Олександр Булава — 2 квітня 2025, 20:53
Гол Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини
Олександр Зубков
x.com/Trabzonspo

Вінгер збірної України та Трабзонспора Олександр Зубков відзначився голом у матчі 1/4 фіналу Кубку Туреччини проти Бодрумспора.

Поєдинок у підсумку завершився з рахунком 3:2.

Основний час матчу завершився внічию – 2:2, тому гра перейшоа в овертайм, де голом відзначився Олександр Зубков. Українець ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив голкіпера.

Зазначимо, що окрім Зубкова у стартовому складі господарів також вийшов Данило Сікан, якого замінили на старті другого тайму. Водночас Арсеній батагов гру пропускав через ушкодження.

Кубок Туреччини
1/4 фіналу, 2 квітня

Трабзонспор – Бодрумспор 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 3 Банза, 1:1 – 15 Сефері, 1:2 – 20 Барді, 2:2 – 22 Ескіхеллач, 3:2 – 98 Зубков

Нагадаємо, Зубков відзначається у другому поспіль матчі Трабзонспора. У суботу, 29 березня, він зрівняв рахунок у матчі 29 туру турецької Суперліги проти Гезтепе.

Олександр Зубков Трабзонспор

Олександр Зубков

Зубков забив та став найкращим гравцем матчу Трабзонспор – Гезтепе
Зубков відзначився ефектним голом за Трабзонспор у чемпіонаті Туреччини
Тренер клубу, де грають троє українців, відмовив Зеніту в запрошенні відвідати Росію
Зубков пояснив, чому вирішив змінити Шахтар на Трабзонспор
Зубков, Сікан та Батагов залишилися без головного тренера: Трабзонспор звільнив Гюнеша

Останні новини