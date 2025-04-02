Гол Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини
Вінгер збірної України та Трабзонспора Олександр Зубков відзначився голом у матчі 1/4 фіналу Кубку Туреччини проти Бодрумспора.
Поєдинок у підсумку завершився з рахунком 3:2.
Основний час матчу завершився внічию – 2:2, тому гра перейшоа в овертайм, де голом відзначився Олександр Зубков. Українець ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив голкіпера.
Зазначимо, що окрім Зубкова у стартовому складі господарів також вийшов Данило Сікан, якого замінили на старті другого тайму. Водночас Арсеній батагов гру пропускав через ушкодження.
Кубок Туреччини
1/4 фіналу, 2 квітня
Трабзонспор – Бодрумспор 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 – 3 Банза, 1:1 – 15 Сефері, 1:2 – 20 Барді, 2:2 – 22 Ескіхеллач, 3:2 – 98 Зубков
Нагадаємо, Зубков відзначається у другому поспіль матчі Трабзонспора. У суботу, 29 березня, він зрівняв рахунок у матчі 29 туру турецької Суперліги проти Гезтепе.