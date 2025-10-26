Перша перемога Алонсо в Ель-Класіко: огляд матчу Реал – Барселона
Getty Images
Сьогодні, 26 жовтня, мадридський Реал мінімально здолав Барселону в 10 турі іспанської Ла Ліги.
Хабі Алонсо став першим наставником "вершкових" з часів Зінедіна Зідана у 2016 році, який здобув перемогу у своєму дебютному Ель-Класіко.
Огляд матчу
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
9 тур, 26 жовтня
Реал – Барселона 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – Мбаппе, 22, 1:1 – Лопес, 38, 2:1 – Беллінгем, 43
Видалення: Педрі, 90+10
Нагадаємо, що протягом матчу сталося чимало нефутбольних епізодів. Спочатку Вінісіус дуже бурхливо відреагував на свою заміну. Бразильця довелося заспокоювати Андрію Луніну на лаві для запасних.
А після гри сталася сутичка, героєм якої знову став український воротар Реала.