Перша перемога Алонсо в Ель-Класіко: огляд матчу Реал – Барселона

Сьогодні, 26 жовтня, мадридський Реал мінімально здолав Барселону в 10 турі іспанської Ла Ліги.

Хабі Алонсо став першим наставником "вершкових" з часів Зінедіна Зідана у 2016 році, який здобув перемогу у своєму дебютному Ель-Класіко.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 26 жовтня

Реал – Барселона 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Мбаппе, 22, 1:1 – Лопес, 38, 2:1 – Беллінгем, 43

Видалення: Педрі, 90+10

Нагадаємо, що протягом матчу сталося чимало нефутбольних епізодів. Спочатку Вінісіус дуже бурхливо відреагував на свою заміну. Бразильця довелося заспокоювати Андрію Луніну на лаві для запасних.

А після гри сталася сутичка, героєм якої знову став український воротар Реала.