Форвард Барселони назвав ідеальний фінал Ліги чемпіонів

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський зіштовхнув два іспанські клуби у можливому фіналі Ліги чемпіонів.

Його цитує Mundo Deportivo.

37-річний форвард "блаугранас" вважає, що іспанське Ель Класіко буде найкращим фіналом єврокубкового турніру для футбольних уболівальників.

"Для світу та вболівальників це був би захопливий матч. Фінал Барса – Мадрид був би одним із найкращих матчів в історії. Це було б щось небачене раніше, і це було б щось прекрасне", – заявив Левандовський.

Водночас досвідчений футболіст додав, що Барселона є однією з фавориток ЛЧ, однак у плейоф є також чимало серйозних клубів. Роберт поставив у приклад лондонський Арсенал і мюнхенську Баварію.

Нагадаємо, що каталонці напряму вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками основного етапу змагань. Команда Гансі Фліка набрала 16 балів і посіла 5-те місце у загальній турнірній таблиці турніру.

У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ "блаугранас" вирвали нічию в англійського Ньюкасла (1:1) завдяки реалізованому пенальті у компенсований до поєдинку час. 11-метровий забив Ламін Ямаль.

Другий поєдинок Барселона – Ньюкасл запланований на 18 березня. Початок – о 19:45 (за Києвом).

Раніше повідомлялось, що іспанський гранд стежить за захисником міланського Інтера Алессандро Бастоні та готовий водночас попрощатись із Алехандро Бальде.