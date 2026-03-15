Підловив воротаря: зірка Реала забив гол у матчі Ла Ліги зі своєї половини поля

Півзахисник Реала Арда Гюлер став одним із героїв матчу 28-го туру Ла Ліги, відзначившись шикарним голом.

У домашньому поєдинку проти Ельче мадридський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 4:1, а справжньою окрасою зустрічі став неймовірний м'яч у виконанні 21-річного турецького футболіста.

На 89-й хвилині гри Гюлер помітив, що голкіпер суперників занадто далеко вийшов зі своїх воріт. Півзахисник миттєво оцінив ситуацію і завдав потужного удару майже зі своєї половини поля – приблизно з 60 метрів.

М'яч пролетів через усе поле і залетів фактично у порожні ворота, залишивши воротаря без шансів врятувати свою команду.

Нагадаємо, у нинішній кампанії Гюлер записав на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 13 результативних передач в матчах за Реал в усіх турнірах.

