Арбелоа назвав Куртуа найкращим воротарем в історії Реала

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа розхвалив голкіпера своєї команди Тібо Куртуа.

Слова 43-річного іспанського фахівця цитує AS.

Арбелоа порівняв бельгійця з голкіперами минулого та зробив однозначний висновок про його місце в історії клубу.

"Я грав із деякими з найкращих воротарів світу, які навіть вважалися найкращими в історії. Але те, що робить Куртуа, я не бачив ні від кого. Тут немає про що сперечатися – він, без сумніву, є найкращим воротарем в історії Реала. Для мене", – сказав Арбелоа.

Зазначимо, що у поточному сезоні Куртуа зіграв 39 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких пропустив 37 голів, а 15 поєдинках зберіг ворота "сухими". Нещодавно 33-річний бельгієць став найкращим асистентом серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів.

Свій наступний матч Реал зіграє у межах 28-туру Ла Ліги проти Ельче. Раніше повідомлялося, що у старті мадридців на цю гру може вийти українець Андрій Лунін.