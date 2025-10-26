Істерика Вінісіуса у матчі з Барселоною: Лунін втішив на лаві запасних розгніваного бразильця
У центральному матчі туру між Барселоною та Реалом бразильський вінгер Вінісіус Жуніор став головним героєм не лише через свою гру, а й через емоції після заміни.
На 72-й хвилині зустрічі наставник мадридців вирішив зняти Вінісіуса з гри, випустивши замість нього Родріго. Таке рішення викликало відверте обурення у футболіста – він почав висловлювати невдоволення ще на полі, а після цього демонстративно попрямував у підтрибунне приміщення.
Повернувшись на лаву запасних, Вінісіус продовжив нервувати, не реагуючи на привітання тренерів і партнерів. У цей момент спокій у команді допоміг відновити Андрій Лунін – український воротар підійшов до бразильця, обійняв його та намагався заспокоїти.
Жест Луніна швидко розійшовся в мережі – вболівальники відзначили його стриманість і людяність у момент, коли емоції Вінісіуса могли перерости у справжній конфлікт.
Нагадаємо, Реал здобув перемогу над Барселоною (2:1) та збільшив відрив від каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги.