Істерика Вінісіуса у матчі з Барселоною: Лунін втішив на лаві запасних розгніваного бразильця

У центральному матчі туру між Барселоною та Реалом бразильський вінгер Вінісіус Жуніор став головним героєм не лише через свою гру, а й через емоції після заміни.

На 72-й хвилині зустрічі наставник мадридців вирішив зняти Вінісіуса з гри, випустивши замість нього Родріго. Таке рішення викликало відверте обурення у футболіста – він почав висловлювати невдоволення ще на полі, а після цього демонстративно попрямував у підтрибунне приміщення.

Andriy Lunin calmando a Vinicius Jr 🤍 pic.twitter.com/pF7DEU6mxN — MT2 (@madrid_total2) October 26, 2025

Повернувшись на лаву запасних, Вінісіус продовжив нервувати, не реагуючи на привітання тренерів і партнерів. У цей момент спокій у команді допоміг відновити Андрій Лунін – український воротар підійшов до бразильця, обійняв його та намагався заспокоїти.

Жест Луніна швидко розійшовся в мережі – вболівальники відзначили його стриманість і людяність у момент, коли емоції Вінісіуса могли перерости у справжній конфлікт.

Нагадаємо, Реал здобув перемогу над Барселоною (2:1) та збільшив відрив від каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги.