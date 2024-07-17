Початок розслідування: Челсі відреагував на расистський скандал навколо Фернандеса

Лондонський Челсі розпочав внутрішнє розслідування щодо скандального інциденту навколо свого гравця Енцо Фернандеса.

Про це йдеться на офіційному сайті "синіх".

"Футбольний клуб "Челсі" вважає будь-які форми дискримінаційної поведінки абсолютно неприйнятними. Ми пишаємося тим, що є інклюзивним клубом, де раді вітати людей будь-яких культур, спільнот та ідентичностей. Ми визнаємо та цінуємо публічні вибачення нашого гравця та використаємо це як можливість винести урок. Клуб розпочав внутрішнє дисциплінарне розслідування", — йдеться у заяві Челсі.

Нагадаємо, після перемоги аргентинців над Колумбією у вирішальному матчі Фернандес провів прямий ефір в інстаграмі, на якому транслювалося святкування. Футболісти Аргентини співали расистську пісню про гравців збірної Франції.

Після цього скандалу французькі одноклубники Енцо по Челсі відписались від аргентинця у соцмережах. Захисник лондонців Веслі Фофана публічно засудив поведінку свого партнера по клубу. Додамо, що Фернандес потім публічно попросив вибачення за цей інцидент.