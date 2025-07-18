У Гріліша з’явився варіант продовження кар’єри в АПЛ

Вест Гем проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Вест Гем всерйоз розглядає можливість трансферу Гріліша. Проте суттєвою перешкодою на шляху до переходу є висока зарплата англійця в 355 тисяч євро на тиждень. Для того, щоби трансфер став можливим, Грілішу потрібно буде погодитися на суттєве скорочення зарплати.

Раніше Грілішем цікавилися ще два клуби АПЛ – Тоттенгем і Евертон. Інтерес "Шпор" останнім часом згас, а клуб Віталія Миколенка був готовий лише взяти гравця у оренду. Також інтерес до Гріліша приписувати Баварії, Наполі та Бешикташу.

Раніше повідомлялося про те, що в Манчестер Сіті на 29-річного хавбека більше не розраховують і планують продати цього літа. Раніше гравця не включили в заявку команди на клубний чемпіонат світу.

Контракт англійця діє до літа 2027 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку Гріліша 3 голи та 5 асистів у 32 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Хавбек забив 4 голи в 39 матчах за збірну Англії.