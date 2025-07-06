Манчестер Сіті визначився з ціною на Гріліша

Манчестер Сіті ухвалив рішення продати англійського півзахисника Джека Гріліша влітку поточного року.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Манчестер Сіті готовий відпустити Гріліша за 40 мільйонів фунтів (55 мільйонів євро). Влітку 2021 року Сіті віддав за хавбека Астон Віллі 117,5 мільйона євро, англієць став найдорожчим підписанням у історії клубу.

Раніше Гріліш не увійшов у заявку Манчестер Сіті на клубний чемпіонат світу. У минулому сезоні на його рахунку 3 голи та 5 асистів у 32 матчах.

Контракт англійця діє до літа 2027 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро. Хавбек забив 4 голи в 39 матчах за збірну Англії.

На початку червня повідомлялося про інтерес до Гріліша з боку Евертона.