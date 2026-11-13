Гріліш перепросив у вболівальників Евертона за свій запій

Зірковий вінгер Евертона Джек Гріліш повернувся до роботи з основним складом та перепросив у вболівальників через своє порушення дисципліни.

Про це повідомили у ESPN.

Хавбек зіграв у контрольному матчі "ірисок" проти Дербі (1:0) та висловив свій жаль через відсторонення від основного складу з власної провини.

"Дуже приємно знову опинитись на полі після декількох чудових тренувань. Я маю перепросити у вболівальників і всіма в клубі за те, що не міг допомогти команді протягом декількох тижнів", – розповів Гріліш.

Нагадаємо, що 31-річний футболіст залишався поза основним складом після того, як пропустив тренування через дводенний запій.

У поточному сезоні Гріліш провів 8 матчів за ліверпульський клуб у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Він виступає за "ірисок" на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Евертона оголосив про завершення кар'єри.