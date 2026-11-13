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Гріліш перепросив у вболівальників Евертона за свій запій

Володимир Максименко — 13 листопада 2026, 10:43
Гріліш перепросив у вболівальників Евертона за свій запій
Джек Гріліш
Getty Images

Зірковий вінгер Евертона Джек Гріліш повернувся до роботи з основним складом та перепросив у вболівальників через своє порушення дисципліни.

Про це повідомили у ESPN.

Хавбек зіграв у контрольному матчі "ірисок" проти Дербі (1:0) та висловив свій жаль через відсторонення від основного складу з власної провини.

"Дуже приємно знову опинитись на полі після декількох чудових тренувань. Я маю перепросити у вболівальників і всіма в клубі за те, що не міг допомогти команді протягом декількох тижнів", – розповів Гріліш.

Нагадаємо, що 31-річний футболіст залишався поза основним складом після того, як пропустив тренування через дводенний запій.

У поточному сезоні Гріліш провів 8 матчів за ліверпульський клуб у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Він виступає за "ірисок" на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Сіті. 

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Евертона оголосив про завершення кар'єри.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Джек Гріліш

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