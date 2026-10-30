Евертон відсторонив Гріліша від матчів команди

Англійський вінгер Джек Гріліш був відсторонений від матчів Евертона з дисциплінарних причин.

Про це повідомляє Daily Mail.

Гріліш пропустив два останні матчі Евертона: 24 жовтня в АПЛ проти Арсенала (поразка 0:2) та в 1/8 фіналу Кубку ліги проти Ньюкасла (перемога 3:1).

Спершу відсутність Гріліша в Евертоні пояснювали хворобою, проте згодом з'ясувалося, що 31-річного хавбека відсторонили з дисциплінарних причин: він без дозволу пропустив тренування команди. Коли Джек знову буде залучений до матчів – наразі не відомо.

У поточному сезоні Гріліш провів 8 матчів за Евертон у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Він виступає за "ірисок" на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Сіті.