Гріліш опинився поза заявкою Манчестер Сіті на КЧС-2025

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш не потрапив у заявку клубу на матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Список гравців оприлюднила пресслужба англійського клубу.

Як відомо, сам 29-річний англієць визнав, що його кар'єра у клубі завершена. Остаточно на його рішення вплинув фінал Кубку Англії проти Крістал Пелес (0:1), в якому він залишився у запасі та не включення його у список гравців на Клубний чемпіонат світу-2025.

Найімовірнішим варіантом є переїзд за кордон. Зокрема у його послугах зацікавлений Наполі.

Гріліш є найдорожчим придбанням в історії Манчестер Сіті. У серпні 2021-го Астон Вілла отримала за нього 117,5 млн євро У цьому сезоні він втратив стабільне місце в основі свого клубу. На його рахунку 3 голи та 5 асистів у 32 матчах.