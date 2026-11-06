Треба почекати: Моєс розповів про ситуацію навколо скандального одноклубника Миколенка
Головний тренер Евертона Девід Моєс висловився про ситуацію навколо скандальної зірки команди Джека Гріліша.
Слова фахівця передає ESPN.
Наставник "ірисок" розповів, що вінгер залишається поза складом і не зіграє в матчі 10 туру АПЛ проти Ковентрі.
"Треба почекати і подивитись, як розвиватимуться події. Скоро ми почнемо працювати із Джеком", – додав Моєс.
Зазначимо, що Джек Гріліш залишається поза основним складом після того, як пропустив тренування через дводенний запій.
У поточному сезоні Гріліш провів 8 матчів за Евертон у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Він виступає за "ірисок" на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Сіті.
Матч Евертон – Ковентрі в межах 10 туру чемпіонату Англії відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.
Раніше став відомий суперник, з яким Евертон зіграє в 1/4 фіналу Кубку англійської ліги.