Конфлікт не вичерпано: після перемоги над Вересом Вернидуб пригадав слова Лупашка

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що Кривбас не заслуговував отримати 0:3 від Карпат у 2 турі УПЛ.

Про це наставник криворіжців сказав на пресконференцій після перемоги над Вересом у 3 турі (2:0). Його слова наводить офіційний сайт Кривбаса.

"Я прочитав вчора інтерв’ю: Динамо обіграло Карпати, і головний тренер львівʼян сказав, що вони не заслуговують на цей рахунок. А ми заслуговували на 0:3… Давайте так, 40 хвилин вони центр поля не переходили, ми не забили 3-4 моменти, не забили пенальті. Потім перша атака і 1:0. Встигли розіграти і начебто, знову момент, але не забиваємо, ще атака на наші ворота — 2:0. Ось і вся гра. Так, тяжко, багато нереалізованих моментів, ну це десь майстерність може.

В мене немає до хлопців питань і претензій, тому що вони роблять все що можуть. У нас футболісти — середній рівень, є трошки вище середнього рівня і ми граємо у футбол. Хочемо грати у футбол, у непоганий футбол, атакуючий футбол, але треба забивати. Поки що нам дуже важко дається забивати ці м’яч", — сказав Вернидуб.