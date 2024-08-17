Тренер Карпат: Ми не заслужили на такий рахунок у матчі з Динамо

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко вважає, що його команда не заслужила на такий рахунок з Динамо у матчі 3 туру чемпіонату України (1:3).

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Вважаю, що ми не заслужили на такий рахунок, таку різницю, це 100%. Наприкінці були моменти, коли ми тиснули, але припустилися помилки і отримали пенальті. Можна було закритися, сісти нижче, але ми хотіли грати у свій футбол, створити моменти та бігти за своїм голом. Наші вимоги є такими, що ми постійно хочемо підвищувати темп. Наразі ми не зовсім готові фізично, а також припускалися помилок у простих моментах", — сказав Лупашко.

Нагадаємо, "зелено-білі" відзначились голом вже на 1-й хвилині зустрічі. Однак надалі кияни м'ячами Олександра Піхальонка, Владислава Ваната та Андрія Ярмоленка переломили хід гри.