Вернидуб: Уся країна чекає перемоги збірної України

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що збірній України буде надзвичайно важко набрати 6 очок у матчах з Грузією та Чехію у Лізі націй.

Цитує тренера пресслужба криворіжців.

"Я вболівальник національної збірної України і мені б дуже хотілося, щоб ми перемогли. Ми давно не перемагали й вся країна вже чекає на перемогу, а особливо наші захисники та захисниці. Дуже хотілося б перемоги, але я розумію, що буде дуже складно. Грузини класно почали цей турнір, з двох перемог, у них шість очок, а у нас, на жаль, немає жодного. Мені б хотілося, щоб в цих іграх з грузинами та чехами ми також перемагали й набирали свої бали", – заявив Вернидуб.

Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.