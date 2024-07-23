Верес переграв Локомотив у товариському матчі

Рівненський Верес обіграв представника Другої ліги ПФЛ-Локомотив у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Забитими голами у складі рівнян відзначилися Руслан Степанюк, Микола Гайдучик та Дмитро Годя.

Товариський матч

23 липня

Верес ПФЛ — Локомотив 3:1 (1:0)

Наступний контрольний матч рівняни зіграють з київською Оболонню, який відбудеться 26 липня.

Напередодні Верес зіграв два спаринги з Колосом. Перша гра завершилась розгромною перемогою команди з Ковалівки, а в другій зустрічі команди розписали мирову. Перед цим "червоно-чорні" не змогли у більшості перемогти першолігову Ниву.