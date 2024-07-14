Верес у більшості програв клубу Першої ліги у товариському матчі

Рівненський Верес поступився тернопільській Ниві у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2023/24.

Поєдинок проходив у форматі чотири тайми по тридцять хвилин і завершився з рахунком 4:2. Зазначимо, що рівняни грали у більшості з 35 хвилини зустрічі, однак після цього вони пропустили ще 3 м'ячі.

Також варто додати, що у складі команди з Першої ліги України 24-річний нападник Андрій Різник відзначився хеттриком.

Контрольний матч

14 липня

Верес — Нива Тернопіль 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Різник, 0:2 - 42 Різник, 1:2 - 53 Годя, 1:3 - 50 Різник, 1:4 - 108 Напуда, 2:4 - 120 Вовченко.

Нагадаємо, напередодні Верес розгромно поступився житомирському Поліссю в товариському матчі.