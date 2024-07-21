Колос розгромив Верес у товариському матчі

Ковалівський Колос здобув перемогу над рівненським Вересом у контрольному матчі.

Поєдинок проходив у Бучі та завершився з рахунком 3:0.

Вже на 10 хвилині гри Семен Вовченко відкрив рахунок, забивши у власні ворота. На 31-й Артем Гусол переграв голкіпера та подвоїв рахунок. А на останній хвилині основного часу все той же Гусол оформив дубль та поставив мацну крапку у матчі.

Товариський матч

21 липня

Колос (Ковалівка) — Верес (Рівне) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Вовченко (аг), 2:0 - 31 Гусол, 3:0 - 90 Гусол

Колос: Пахолюк (65 Биценко), Кукош, Шершень, Бойко, Ільїн, Гагнідзе, Харатін, Третьяков (46 Алефіренко), Гусол, Денисенко, Салабай.

Зазначимо, що це був перший із двох запланованих спарингів між Колосом та Вересом у неділю, 21 липня. Команди зіграють другий матч у Ковалівці. Початок — о 18:00 за київським часом.

Напередодні Колос впевнено переграв одеський Чорноморець, а Верес не зміг у більшості перемогти першолігову Ниву.