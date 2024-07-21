Колос та Верес розписали нічию у другому спарингу за день

Ковалівський Колос розписав нічию із рівненським Вересом у товариському матчі.

Поєдинок відбувся у Ковалівці та завершився з рахунком 1:1.

Верес зумів першим забити м'яч на 23 хвилині. Красивим пострілом зі штрафного відзначився Роман Гончаренко.

А на 42 хвилині Павло Оріховським реалізував пенальті та зафіксував нічию у контрольному поєдинку.

Товариський матч

21 липня

Колос (Ковалівка) — Верес (Рівне) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Гончаренко, 1:1 - 42 Оріховський (пен)

Зазначимо, що це був другий спаринг між Колосом та Вересом у неділю, 21 липня. Перша гра, яка відбулась у Бучі, завершилась розгромною перемогою команди з Ковалівки.

Напередодні Колос впевнено переграв одеський Чорноморець, а Верес не зміг у більшості перемогти першолігову Ниву.