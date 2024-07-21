Колос та Верес розписали нічию у другому спарингу за день
Ковалівський Колос розписав нічию із рівненським Вересом у товариському матчі.
Поєдинок відбувся у Ковалівці та завершився з рахунком 1:1.
Верес зумів першим забити м'яч на 23 хвилині. Красивим пострілом зі штрафного відзначився Роман Гончаренко.
А на 42 хвилині Павло Оріховським реалізував пенальті та зафіксував нічию у контрольному поєдинку.
Товариський матч
21 липня
Колос (Ковалівка) — Верес (Рівне) 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 23 Гончаренко, 1:1 - 42 Оріховський (пен)
Зазначимо, що це був другий спаринг між Колосом та Вересом у неділю, 21 липня. Перша гра, яка відбулась у Бучі, завершилась розгромною перемогою команди з Ковалівки.
Напередодні Колос впевнено переграв одеський Чорноморець, а Верес не зміг у більшості перемогти першолігову Ниву.