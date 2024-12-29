Шандрук розповів про трансферні плани Вереса в зимове трансферне вікно

Головний тренер Вереса Олег Шандрук заявив, що клуб взимку хоче підсили лінію захисту, а також відкритий для пропозицій щодо продажу власних гравців.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Зараз в нас досить конкурентний колектив. Хочемо взимку посилити лінію захисту. Наскільки це нам вдасться - побачимо. Також ми відкриті до пропозицій щодо власних футболістів.



Також одним з векторів розвитку клубу залишається ставка на молодь. Є гравці, які заслуговують на більшу увагу. Той же Ростислав Баран. Але в команді є серйозна конкуренція. Сподіваємося, молодь ще більше прогресуватиме, ми їм у цьому допомагатимемо", – зазначив Шандрук.