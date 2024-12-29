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Шандрук розповів про трансферні плани Вереса в зимове трансферне вікно

Олексій Мурзак — 29 грудня 2024, 18:14
Шандрук розповів про трансферні плани Вереса в зимове трансферне вікно
Олег Шандрук
НК Верес

Головний тренер Вереса Олег Шандрук заявив, що клуб взимку хоче підсили лінію захисту, а також відкритий для пропозицій щодо продажу власних гравців.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Зараз в нас досить конкурентний колектив. Хочемо взимку посилити лінію захисту. Наскільки це нам вдасться - побачимо. Також ми відкриті до пропозицій щодо власних футболістів.

Також одним з векторів розвитку клубу залишається ставка на молодь. Є гравці, які заслуговують на більшу увагу. Той же Ростислав Баран. Але в команді є серйозна конкуренція. Сподіваємося, молодь ще більше прогресуватиме, ми їм у цьому допомагатимемо", – зазначив Шандрук.

Раніше стало відомо, що Верес припинив співпрацю з 24-річним центральним захисником Олександром Мельником.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі.

У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.

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Верес

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