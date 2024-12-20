Верес розірвав контракт із центральним захисником

Верес припинив співпрацю з 24-річним центральним захисником Олександром Мельником.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Інформується, що контракт було розірвано за згодою обох сторін.

Мальник приєднався до команди в січні 2024 року. За цей період, сумарно, Олександр провів за клуб всього два поєдинки.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі.

У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.