Шандрук офіційно затверджений на посаді головного тренера Вереса, Габовда – спортивний директор

Олег Шандрук втратив приставку "в. о." та офіційно затверджений на посаді головного тренера Вереса.

Про це повідомила пресслужба рівненськоно клубу.

Також приставку "в. о." прибрали з Юрія Габовди, який з цього дня є повноцінним спортивним директором клубу.

Відповідні рішення були затверджені на засіданні наглядової ради НК Верес, що відбулося сьогодні, 17 грудня.

"Робота і результати продемонстрували, що ми зробили правильний вибір. Вони виросли, як професіонали за цей рік. Ми бачимо прогрес команди і клубу. Ми вперше перемогли Колос і Рух, вперше за довгий час обіграли Зорю, вдруге поспіль відібрали очки в Шахтаря. У листопаді Олег Шандрук став тренером місяця в УПЛ. Це показник роботи", – прокоментував рішення президент Вереса Іван Надєїн.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі. У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.