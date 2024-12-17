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Шандрук офіційно затверджений на посаді головного тренера Вереса, Габовда – спортивний директор

Олексій Мурзак — 17 грудня 2024, 13:56
Шандрук офіційно затверджений на посаді головного тренера Вереса, Габовда – спортивний директор
Олег Шандрук
НК Верес

Олег Шандрук втратив приставку "в. о." та офіційно затверджений на посаді головного тренера Вереса.

Про це повідомила пресслужба рівненськоно клубу.

Також приставку "в. о." прибрали з Юрія Габовди, який з цього дня є повноцінним спортивним директором клубу.

Відповідні рішення були затверджені на засіданні наглядової ради НК Верес, що відбулося сьогодні, 17 грудня.

"Робота і результати продемонстрували, що ми зробили правильний вибір. Вони виросли, як професіонали за цей рік. Ми бачимо прогрес команди і клубу. Ми вперше перемогли Колос і Рух, вперше за довгий час обіграли Зорю, вдруге поспіль відібрали очки в Шахтаря.

У листопаді Олег Шандрук став тренером місяця в УПЛ. Це показник роботи", – прокоментував рішення президент Вереса Іван Надєїн.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на 9-му місці  в УПЛ, маючи 19 очок в активі. У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.

Верес Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук Юрій Габовда

Олег Шандрук

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