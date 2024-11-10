Верес впевнено переграв Рух у Рівному

Сьогодні, 10 листопада, відбувся матчі 13 туру Української Прем’єр-ліги, в якому Верес у Рівному переграв Рух (2:0).

Вже на шостій хвилині господарі завдяки активному пресингу перехопили м'яч біля штрафного майданчика суперників. Півзахисник Віталій Дахновський холоднокровно покарав гостей за помилку, відкривши рахунок у матчі ударом з лінії штрафного.

В середині тайму Дахновський додав до свого активу ще й асист. Швидка атака Вереса завершилась результативним ударом бразильского вінгера Луана Кампуша.

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур.

Верес – Рух 2:0

Голи: 1:0 – 6 Дахновський, 2:0 – 22 Луан.

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Кльоц (Баран, 90+4), Яго, Дахновський (Годя, 75), Луан, Гайдучик (Мрвальєвич, 75), Степанюк.

Рух: Ледвій, Роман, Холод, Слюбик, Сич, Пастух, Підгурський (Притула, 69), Федор, Карабін (Клайвер, 61), Климчук (Краснопір, 61), Квасниця (Руніч, 68).

Верес набрав 15 очок в турнірній таблиці УПЛ і наздогнав за цим показником Рух.

Нагадаємо, що у матчах за 9 листопада Оболонь сенсаційно здолала ЛНЗ, Колос та Кривбас розійшлися миром, а Олександрія декласувала Карпати і зберегла лідерство в УПЛ.