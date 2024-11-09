Оболонь сенсаційно обіграла ЛНЗ в Черкасах

9 листопада відбувся матч 13 туру Української Прем’єр-ліги, в якому Оболонь мінімально обіграла ЛНЗ.

Єдиний гол на 52 хвилині матчу забив Олег Слободян. Він опинився в потрібному місці у штрафному майданчику суперників, після того як Євген Кучеренко відбив перед собою м'яч, перериваючи простріл Віталій Груші.

Відзначимо, що на 78 хвилині нападник черкаського клубу Ейнел Суареш зрівняв рахунок. Взяття воріт було скасоване, адже гол забили із порушенням правил – гравець із Кабо-Верде підіграв собі рукою на прийомі.

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур.

ЛНЗ – Оболонь 0:1

Гол: 0:1 – Слободян, 52

ЛНЗ: Кучеренко, Г. Пасіч, Муравський, Саліху, Путря, Тілль (Наумець, 77), Нонікашвілі, Яшарі, Топалов (Ейнел, 60), Момо, Молло (Халайла, 77).

Оболонь: Федорівський, Осман (Грисьо, 83), Дубко, Приймак, Карась, Вітенчук, Блізніченко (Теслюк, 64), Слободян (Мороз, 64), Черненко, Груша (Бичек, 57), Суханов (Тарануха, 64).

Для Оболоні це була друга перемога в сезоні, кияни відірвалися від Інгульця на 3 очки, але все ще знаходяться на передостанній позиції в турнірній таблиці.

Також сьогодні відбудуться матчі Олександрія – Карпати і Колос – Кривбас.

Нагадаємо, напередодні Ворскла на виїзді дотиснула Чорноморець і перервала свою 9-матчвеву безвиграшну серію, яка тривала з кінця серпня.