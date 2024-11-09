Колос розписав мирову з Кривбасом у 13 турі УПЛ

Ковалівський Колос зіграв внічию з криворізьким Кривбасом у межах 13 туру Української Прем’єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у грі на старті другої половини гри відкрив 23-річний півзахисник гостей Єгор Твердохліб, який підхопив м'яч перед штрафним суперника та з-під двох захисників пробив голкіпера (0:1).

Колос відігрався після розіграшу кутового. Едуард Козік завдав удару з-за меж штрафного майданчика, з яким впорався Андрій Кліщук, проте відбив прямо на Джованні Болівара. Венесуельський нападник ударом у кут зрівняв рахунок у грі (1:1).

Зазначимо, що старт зустрічі був перенесений на майже 1,5 години через повітряну тривогу на Київщині.

Кривбас наразі з 19 очками в активі посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України, у Колоса 13 балів та десята позиція.

Чемпіонат України – УПЛ

13 тур, 9 листопада

Колос – Кривбас 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Твердохліб, 1:1 – 64 Болівар

Колос (Ковалівка): 31. Іван Пахолюк, 9. Андрій Цуріков, 5. Валерій Бондаренко (к), 16. Ілір Краснічі, 32. Едуард Козік, 7. Олександр Демченко, 10. Павло Оріховський, 8. Владислав Велетень (77. Даниїл Алефіренко, 82), 19. Дієго (30. Антон Салабай, 82), 33. Максим Третьяков, 11. Джованні Болівар (22. Денис Безбородько, 82).

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук - 25. Рафаель Бандейра, 7. Андрій Понєдєльнік, 15. Олександр Драмбаєв, 21. Денис Кузик - 8. Джихад Бізімана, 94. Максим Задерака (19. Ноа Ндомбазі, 46; 61. Олександр Каменський, 90+2), 23. Хрвоє Іліч, 27. Маттео Аморозо (11. Єгор Твердохліб, 46), 20. Артур Микитишин (78. Олег Кожушко, 80) - 9. Даніель Соса.

Попередження: Владислав Велетень, 38. Максим Третьяков, 72. Едуард Козік, 88 - Джихад Бізімана, 29. Андрій Понєдєльнік, 50. Даніель Соса, 69.

Колос у наступному турі зіграє з Карпатами (22 листопада), Кривбас зустрінеться з Оболонню.

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Оболонь мінімально обіграла ЛНЗ, а Олександрія розгромила Карпати.