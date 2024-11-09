Олександрія впевнено перемогла Карпати в 13 турі УПЛ

У суботу, 9 листопада, Олександрія в межах 13 туру Української Прем’єр-ліги обіграла Карпати.

Матч завершився із рахунком 3:0. Цікаво, що всі голи у ворота Кемкіна оформив центральний захисник Мігель Кампос. Перший гол він забив прямим ударом зі штрафного, а два інших реалізував з пенальті, оформивши таким чином хеттрик.

Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня зберегла за собою першу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Олександрія також побила власний рекорд за серією матчів без поразок, яка триває в УПЛ 17 ігор: 12 перемог та 5 нічиїх.

Карпати залишилися на 5-му місці, проте їх може посунути Кривбас, який сьогодні зіграє проти Колоса.

Чемпіонат України – УПЛ

13 тур, 9 листопада

Олександрія – Карпати 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Кампос, 2:0 – 54 Кампос (пен), 3:0 – 87 Кампос (пен)

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк – Калюжний (Шостак 89) – Безерра, Козак (Костишин 89), Мишньов (Смирний, 65), Бєляєв (Ковалець 65) – Філіппов (Кулаков 76)

Карпати: Кемкін – Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мірошніченко – Альварес – Чачуа (Бруніньйо 57), Очеретько (Клименко, 76) – Костенко (Шах, 68), Невес (Устименко 76), Підлепенець (Стеніо 57)

Попередження: 44 – Альварес

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Оболонь мінімально обіграла ЛНЗ.