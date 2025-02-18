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Верес уникнув трансферного бану

Олександр Булава — 18 лютого 2025, 20:44
Верес уникнув трансферного бану
НК Верес

Рівненський Верес уникнув санкцій зі сторони Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Верес виконав усі фінансові зобовʼязання і уникнув трансферного бану. Наразі клуб не має заборони на ведення трансферної діяльності чи реєстрації нових футболістів.

Напередодні повідомлялося, що 14 клубів Української Прем'єр-ліги отримали трансферний бан від УАФ.

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Верес зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.

Напередодні Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.

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