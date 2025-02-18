Верес уникнув трансферного бану

Рівненський Верес уникнув санкцій зі сторони Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Верес виконав усі фінансові зобовʼязання і уникнув трансферного бану. Наразі клуб не має заборони на ведення трансферної діяльності чи реєстрації нових футболістів.

Напередодні повідомлялося, що 14 клубів Української Прем'єр-ліги отримали трансферний бан від УАФ.