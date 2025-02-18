Верес уникнув трансферного бану
НК Верес
Рівненський Верес уникнув санкцій зі сторони Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Верес виконав усі фінансові зобовʼязання і уникнув трансферного бану. Наразі клуб не має заборони на ведення трансферної діяльності чи реєстрації нових футболістів.
Напередодні повідомлялося, що 14 клубів Української Прем'єр-ліги отримали трансферний бан від УАФ.
Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Верес зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.
Напередодні Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.