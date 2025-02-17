Кривбас зіграє домашній матч з Вересом у Рівному

Криворізький Кривбас оголосив, що домашній матч 18 туру чемпіонату України проти Вереса відбудеться у Рівному на стадіоні "Авангард".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Агрономи команди не змогли підготувати поле стадіону "Гірник" через несприятливі погодні умови. У зв'язку з цим було прийняте рішення про проведення матчу на резервному стадіоні.

Однак через те, що резервним стадіоном Кривбаса є стадіон в Ковалівці, де свій матч зіграє Колос, проведення гри 18 туру на цій арені є неможливим. Тому, було узгоджено з Вересом проведення матчу в Рівному.

Зустріч відбудеться 22 лютого, початок – 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Кривбас завершив підписання центрального півзахисника Лєвскі Фердинанда Ікенни. Це вже другий зимовий трансфер – раніше клуб підписав вінгера збірної Венесуели.