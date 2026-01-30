Українська правда
Верес та Металіст 1925 знайшли компроміс щодо зупиненого матчу УПЛ

Катерина Лисянська — 30 січня 2026, 11:25
Футбольні клуби Верес та Металіст 1925 досягли згоди щодо проведення догравання зупиненого поєдинку 15-го туру УПЛ на стадіоні Авангард у Рівному замість житомирської арени.

Слова президента вереса надаються в інтерв'ю для Privoz.

"Ми сьогодні готові запропонувати Металісту 1925 зіграти у Рівному. Звісно, якщо це питання підтримає наглядова рада нашого клубу. По-перше, ми зможемо таким чином подарувати свято футболу нашим вболівальникам. Це матч буде точно топовий. Назвати його можна було б матчем світла і єднання", заявив Іван Надєїн.

Металіст 1925 підтримав цю пропозицію. У заяві харків'ян зазначено, що клуб від самого початку наполягав на вирішенні долі поєдинку виключно на футбольному полі. Наразі сторони готують звернення до футбольних інстанцій для затвердження місця проведення догравання.

Поєдинок 15-го туру між командами було зупинено 7 грудня в Житомирі на 20-й хвилині через триразове зникнення електроенергії.

На зимову перерву Металіст 1925 пішов із 24 очками в активі та посідав 7 місце в УПЛ, тоді як Верес з 18 балами перебував на 11 позиції.

Нагадаємо, що нещодавно харківський Металіст 1925 підписав контракт із 24-річним захисником Валерієм Дубком.

