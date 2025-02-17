Зоря, Верес і ще 12 українських клубів мають трансферний бан від УАФ – джерело

14 українських клубів наразі мають трансферний бан від КДК УАФ.

Про це повідомляє Український футбол з посиланням на інформацію від Української асоціації футболу.

Зокрема, у списку представники Української Прем'єр-ліги, серед яких Верес (Рівне), Зоря (Луганськ) та Дніпро-1, який знявся з УПЛ перед стартом сезону. Також клубу зарахували технічну поразку у матчах кваліфікації Ліги конференцій з Академією Пушкаша.

Також бан мають низка клубів Першої та Другої ліги України, серед яких Агробізнес (Волочиськ), Діназ (Вишгород), Кремінь (Кременчук), Локомотив (Київ), ФСК Маріуполь, Металіст (Харків), Нива (Тернопіль), Олімпія (Савинці), Поділля (Хмельницький), Скала 1911 (Стрий) та Чайка (Петропавлівська Борщагівка).

Також заборону на реєстрацію нових футболістів мав Чорноморець, але сьогодні, 17 лютого заборону зняли.