Верес продовжив контракт з досвідченим голкіпером

Рівненський Верес продовжив контракт з 37-річним голкіпером Богданом Когутом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Для 37-річного Когута це сьомий сезон у складі рівненського клубу. На його рахунку 135 матчів у чемпіонатах Першої ліги (55), Української Прем'єр-ліги (67) та Кубку України (13). Це другий показник за кількістю зіграних поєдинків з-поміж чинних гравців команди.

З командою він вигравав бронзові медалі Першої ліги сезону-2016/2017 та чемпіонство Першої ліги-2020/2021.

Раніше повідомлялося, що Верес планує викупити контракт бразильського вінгера Луана Кампоса, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі.