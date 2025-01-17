Верес оголосив про підписання ексфутболіста Зорі та Динамо

Рівненський Верес завершив підписання колишнього півзахисника луганської Зорі Ігоря Харатіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Строк підписаної угоди не розголошуються, про за даними інсайдерів, Харатін виступатиме у Рівному 2,5 роки.

Зазначимо, що останнім клубом хавбека був Колос, за який він зіграв всього три матчі у сезоні-2024/25.

Окрім Зорі та Динамо, футболіст має досвід виступів за Ференцварош, Легію, ДАК та збірну України.

Раніше Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером.