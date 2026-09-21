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Червона картка на це ніяк не впливала: захисник Карпат – про нічию з Вересом

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 08:31
Червона картка на це ніяк не впливала: захисник Карпат – про нічию з Вересом
Роман Вантух
ФК Карпати

Захисник львівських Карпат Роман Вантух висловився про нічию з Вересом (1:1) у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги.

В етері УПЛ ТБ футболіст заявив, що команді не вдалося продемонструвати свої найкращі якості. Він не став виправдовуватись грою в меншості з 64-ї хвилини.

"Не можу сказати, що гра вдавалася, тому що з перших хвилин ми були не нами. В стартових матчах чемпіонату ми показали, наскільки ця команда має характер, агресивність та швидкість.

Сьогодні ми це не продемонстрували, і це було з перших хвилин. Червона картка на це ніяк не впливала", – сказав Вантух.

Зазначимо, що в цій грі Ян Костенко отримав вилучення майже одразу після виходу на заміну. На той момент "леви" вели в рахунку.

Наразі Карпати мають у своєму активі 14 очок та посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Вони відстають від Шахтаря та Полісся на чотири залікові бали.

В наступному турі львівська команда зіграє на виїзді з Динамо. Це станеться після міжнародної паузи вже у жовтні.

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