Верес оголосив про відхід досвідченого півзахисника

Верес оголосив про відхід півзахисника Дмитра Кльоца, який тепер став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 30-річного півзахисника закінчився 30 червня та не був продовжений.

"Народний клуб Верес щиро дякує Дмитру Кльоцу та роки відданої роботи та бажає успіхів у подальшій кар'єрі! Ми не кажемо прощавай, ми кажемо до зустрічі, легендо", – йдеться в повідомленні.

До "червоно-чорних" Кльоц приєднався влітку 2021 року. В його активі 100 матчів за клуб у всіх турнірах (94 гри на рівні Української Прем'єр-ліги, 1 перехідний матч та 5 поєдинків у Кубку України), забив 8 голів та виконав 8 результативних передач.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком в активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.

Напередодні рівненський клуб оголосив про підписання австралійського форварда Натанаеля Блера.