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Верес переглядає молодого грузинського вінгера

Олексій Мурзак — 2 липня 2026, 19:29
Верес переглядає молодого грузинського вінгера
НК Верес

Рівненський Верес на зборах переглядає гравця Динамо Тбілісі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про 18-річного вінгера Луку Хохашвілі.

Раніше клуб оголосив про відхід півзахисника Дмитра Кльоца, який тепер став вільним агентом.

Напередодні Верес також підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком в активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.

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