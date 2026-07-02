Верес переглядає молодого грузинського вінгера

Рівненський Верес на зборах переглядає гравця Динамо Тбілісі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про 18-річного вінгера Луку Хохашвілі.

Раніше клуб оголосив про відхід півзахисника Дмитра Кльоца, який тепер став вільним агентом.

Напередодні Верес також підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком в активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.